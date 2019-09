Posted in:

« Quand je suis chez moi, je peux me déplacer. Même seul, je peux sortir dans le quartier ». Agé de quatre-vingt ans, Mr Lacroix souffre depuis trois ans d’une hémiplégie très légère. Chaque jour, une auxiliaire de vie vient l’assister pour le lever, la toilette et l’aide à commencer la journée le plus confortablement […]