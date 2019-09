Le Jardin des Différences, manifestation ayant pour but de lutter contre les discriminations et de valoriser les différences, est proposé pour la 3e année par la MJC MPT Camille Claudel autour des différentes formes de handicap : handicaps moteurs et sensoriels, handicaps mentaux et psychiques. A travers cette démarche, la MJC souhaite créer des espaces […]