Aujourd’hui, le 3 décembre 2009, à l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, plus de 50 associations départementales affiliées à l’Unapei organisent dans leur département la remise des Victoires départementales de l’accessibilité et dévoileront leurs lauréats. Plus de 450 candidatures ont été récoltées depuis le lancement du concours en septembre et pus de 300 […]