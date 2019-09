Samedi 5 septembre, à Saint-Jean-de-Maruéjols, le raid “Touchez la nature”, se déclinera en sept versions : deux parcours pour l’épreuve originelle (course pédestre, orientation à pied et à VTT, VTT, canoë et… jungle) “aventure” et “découverte”, du sport adapté “loisirs” et “compétition”, un raid handisport, une section enfants et une section jeunes. Chacun sa catégorie, […]