Instigateur de cette campagne annuelle, Handicap International insiste sur le fait que le Sac à Sapin est un produit 100% biodégradable et 100% compostable. De plus, il est conditionné par des personnes handicapées et fabriqué en France. C’est un produit qui décore le pied du sapin et, une fois les fêtes passées, emballe proprement le […]