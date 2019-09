Posted in:

La scolarisation des enfants handicapés progresse bien, mais laisse nombre de parents insatisfaits. Parallèlement, la grogne monte chez les auxiliaires de vie scolaire, qui réclament un statut pérenne et une meilleure formation. Quelques heures par semaine ou à temps complet, en classe ordinaire ou d’intégration (CLIS dans le primaire et UPI dans le second degré), […]