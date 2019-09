Posted in:

La Fondation Agir contre l’Exclusion (FACE) ouvre son club local à Bordeaux. L’objectif est de permettre aux entreprises d’agir concrètement pour lutter contre les exclusions et les discriminations de toutes sortes, dans la région Aquitaine. Fort de plus de 100 000 entreprises, la région est naturellement terre d’ouverture et d’exportation. Aujourd’hui, le Club FACE […]