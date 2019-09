La commission Communication avec les familles du réseau R4P organise des réunions d’échange entre professionnels et parents d’enfants et d’adolescents en situation de handicap, sur des thèmes variés. Ces réunions sont organisées à Saint-Etienne, Grenoble et Lyon et sont ouvertes à toutes les personnes intéressées par un débat ayant trait aux « droits et aux […]