Posted in:

La troisième édition de la journée des DYS s’est ouverte le 3 octobre, à Paris au siège du Sénat, réunissant près de 200 participants. Les Fédérations nationales des APAJH et des DYS organisaient ensemble une journée de débats sur les troubles cognitifs, de types dyslexies, dysphasies, dyspraxies et autres DYS. Des invités venus d’Europe et […]