Les Journées Rondeurs et Bien-être de Brides-les-Bains abordent les vrais problèmes liés au surpoids et proposent des solutions. Chirurgie réparatrice, psychologie, discrimination, gourmandise, déséquilibre alimentaire : les 10 et 11 octobre, les Journées Rondeurs et Bien-être permettront aux hommes et aux femmes qui souffrent d’obésité d’échanger avec une trentaine de professionnels. Médecin, chirurgien, diététicien, thérapeute, […]