Au deuxième jour des jeux Paralympiques de Pékin, la Chine s’est emparé de la première place du classement général avec 28 médailles dont 8 en or. Derrière elle, arrivent les Etats-Unis avec 17 médailles, dont 8 en or, et la Grande-Bretagne avec 15 médailles (7 en or). La nageuse sud-africaine amputée de la jambe gauche, […]