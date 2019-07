Un manuel unique, résolument pratique, exhaustif et très accessible, à destination de tous les intervenants du monde du handicap et de la mobilité réduite. 400 exercices variés et ludiques adaptés aux handicapés mentaux, moteurs et présentant des troubles associés, aux personnes à mobilité réduite, aux personnes très âgées, dépendantes ou en perte d’autonomie.Editions Amphora Sports […]