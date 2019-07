Posted in:

Pour la quatrième année consécutive, Hanploi et le Groupe IDECOM organisent la remise des Trophées Handi-Friends. Un prix qui récompense les établissements d’enseignement supérieur pour les actions de sensibilisation et les innovations qu’ils ont mis en place durant l’année pour favoriser l’intégration des étudiants en situation de handicap. Ils participent et ont bien l’intention […]