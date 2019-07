Serge Guérin est sociologue, docteur en sciences de la communication, professeur à l’ESG Management School et enseignant à Sciences Po Paris. Il est également rédacteur en chef de la revue « Réciproques » consacrée à la problématique des aidants et du don, et auteur d’un blog Alternatives Économiques. Il a écrit et co-écrit de nombreux ouvrages sur […]