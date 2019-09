Catalogne : le choix de l’accessibilité universelle

Diego Javier González Velasco est l’un des experts les plus reconnus, en Espagne, en Europe et au Mexique, dans le domaine du tourisme accessible – tourisme pour tous. Il a acquis une grande expérience dans la conception de produits touristiques, ainsi que dans leurs moyens de commercialisation: tour-opérateurs et agences de voyages. Pendant dix ans, il a été responsable de projets en conception de produits et destinations touristiques accessibles. Parmi ses projets les plus remarquables dans ce domaine, on retient la création du premier catalogue espagnol pour personnes atteintes d’un handicap physique – ou à mobilité réduite – et sa commercialisation dans la première agence de voyage spécialisée en tourisme pour Tous, au Mexique. Diego Javier González Velasco a acquis une solide expérience dans l’implantation de plans d’accessibilité touristique par destinations, comme par exemple la Catalogne, Madrid, Toledo, Route de l’Art Roman de Palencia, Concello de Sanxenxo, Zamora, Cancún et Rivière Maya, et Santo Domingo de la Calzada. Il a dirigé l’équipe technique chargée de la conception du Plan de Viabilité pour l’implantation de produits touristiques accessibles pour l’Agence de Voyages 2000 (Corporation ONCE : Organisation Nationale des Aveugles Espagnols).

Président du Réseau Espagnol duTourisme Accessible (Redestable), membre du European Network for Accessible Tourism (ENAT) et consultant en Tourisme Accessible de l’Agència Catalana de Tourisme (Generalitat de Catalunya) il fait partie du Comité organisateur du Salon pour l’Autonomie Personnelle et la qualité de vie (AVANTE) de Fira de Barcelona. Il a également participé à nombreuses conférences et enseigné en Espagne, en Europe et au Mexique. Nous lui avons demandé son avis d’expert sur l’état de l’accessibilité des lieux publics en Espagne.

Comment jugez-vous le niveau d’accessibilité des bâtiments et des transports en Espagne ?

Très récemment encore, les personnes handicapées ou à mobilité réduite devaient faire face à toute une série de difficultés et de barrières au moment de penser à leurs vacances: transports inaccessibles, hébergement et musées inadaptés, manque de personnel spécialisé, manque d’informations objectives pour la programmation du voyage, etc.

Heureusement, depuis ces dernières années, l’accessibilité universelle est en train de devenir un facteur de poids dans le tourisme espagnol, spécialement en Catalogne et dans les principales destinations touristiques mondiales. Cela met en évidence l’accélération des changements dans le secteur touristique, spécialement pour les destinations dites « mûres », où la compétitivité et la qualité deviennent des principes fondamentaux et conducteurs de leurs politiques touristiques.

L’accessibilité touristique ne doit pas être envisagée comme un ensemble d’exigences qui doivent être remplies par un service, ou une destination touristique déterminée, pour faciliter l’accès aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. L’accessibilité touristique est devenue un facteur intrinsèque à la qualité touristique: il n’est plus possible de concevoir un tourisme de qualité, sans prévoir un accès pour tous.

Existe-t-il des politiques particulières pour améliorer l’accessibilité en Espagne ?

Aujourd’hui, parler d’accessibilité touristique à l’échelle des communautés autonomes devient difficile. Seule exception, la Catalogne qui a développé des actions de promotion dans ce domaine. Pour les autres communautés, des actions ont été effectuées par des destinations touristiques spécifiques ou par des administrations provinciales.

Il ne reste pas beaucoup de communautés autonomes dans lesquelles il n’y ait pas d’actions pour l’amélioration de l’accessibilité aux équipements, aux ressources ou aux services touristiques. Cependant, la Catalogne est la région où l’actualité par rapport à ce sujet se concrétise par des actions importantes.

Il faut souligner une sensibilisation spéciale, des moyens et petits hôtels, ainsi que de quelques maisons rurales qui, dès la conception initiale de leur projet, ont tenu compte de l’accessibilité en tant que facteur intrinsèque dans leur plan stratégique.

Quelles sont-elles?

L’Agència Catalana de Turisme a lancé le guide “Turisme accesible. Guía de bones pràctiques a Catalunya” (Tourisme accessible. Guide des bonnes pratiques en Catalogne), la première publication en Espagne à réunir les destinations touristiques accessibles d’une Communauté Autonome. Cette publication représente aussi l’étude en matière d’accessibilité touristique la plus ambitieuse jamais réalisée en Espagne grâce à la dimension du territoire, objet d’étude, ainsi qu’au nombre d’équipements, de ressources et de services touristiques qui ont été analysés.

Le guide n’est pas un simple inventaire d’équipements, ressources et services touristiques. Le but principal de la publication est la promotion des destinations touristiques accessibles qui couvrent l’intégralité de l’expérience touristique dans le tourisme accessible. Jusqu’à maintenant, les destinations sélectionnées ont été celles disposant d’une offre d’équipements et services touristiques pour tous grâce à l’accessibilité de leurs ressources (culturelles ou naturelles) ou espaces de loisirs.

Je crois que le reste des communautés devrait envisager des initiatives de ce genre, réalisant une promotion conjointe de l’ensemble de leur offre touristique et établissant des critères harmonisés pour toutes les destinations touristiques de chacune. Les seuls guides relatifs au tourisme accessible en Espagne ne répondent pas à des critères harmonisés. Par conséquent, le touriste qui souhaite découvrir deux destinations différentes dans une même communauté autonome peut tomber sur deux guides avec des critères complètement différents.

L’Agència Catalana de Turisme a développé aussi un site internet dédié au parcours catalan du Chemin de Saint Jacques, www.camidesantjaumeperatothom.cat complètement accessible pour les personnes handicapées, avec un niveau d’accessibilité “triple A”. Ce site est le premier de l’Etat Espagnol destiné aux personnes sourdes. Il permet le téléchargement des différentes étapes du Chemin en archives audio-signés. Ce système se trouve à l’avant-garde de la communication universelle en Europe car chaque archive contient de la signation en langage des signes, du sous-titrage et de l’audio description qui sont une réelle accessibilité en terme de communication pour les personnes sourdes et aveugles.

Quelles améliorations ont-elles permise ?

Ces actions ont entraîné une augmentation du nombre de touristes handicapés ou à mobilité réduite en Espagne.

De plus, les actions actuellement mises en œuvre en Catalogne constituent un exemple de bonnes pratiques pour le reste des communautés autonomes espagnoles. Cela favorise une plus grande sensibilisation de la part des administrations publiques afin d’ intégrer l’accessibilité en tant que facteur intrinsèque de la qualité dans leurs modèles de gestion touristique.

La société espagnole est-elle ouverte à cette nécessité d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ?

La société espagnole est de plus en plus consciente des besoins de ces personnes. Nul ne doute plus du fait que l’accessibilité n’améliore pas seulement la qualité de vie des personnes handicapées mais celle de toute personne à mobilité réduite (incluant les parents qui voyagent avec des poussettes, les personnes âgées, etc.).

Il faut tenir compte aussi de l’augmentation de ce segment de population, qui s’élargit tous les ans dû aux changements démographiques et aux habitudes quotidiennes. Selon l’ONU, le vieillissement de la population augmente progressivement et, en parallèle, les handicaps également.

Au cours de ces dernières années, le tourisme pour tous adopte un rôle important dans l’industrie touristique, non seulement par les valeurs ajoutées que cette spécificité apporte à l’expérience touristique, mais aussi par la différenciation et spécialisation d’un large segment du marché qui n’est pas toujours tenu en compte par le secteur touristique.