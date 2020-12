Castelnaudary, c'est aussi l'escrime pour tous

Listen to this article Listen to this article



Le Cercle d’escrime de Castelnaudary accueille désormais des escrimeurs handicapés physiques, visuels et auditifs. C’était depuis longtemps le souhait des dirigeants L’escrime handisport est le même sport que pour les valides sauf qu’il se pratique en position assise. Les installations sont retenues dans des « rails » spéciaux sans risque de chutes, fixées à une distance déterminée par la longueur du bras le plus court. Aujourd’hui l’escrime handisport est une escrime à part entière qui s’adapte bien à sa pratique en fauteuil roulant. L’acrtivité sera complètement intégrée aux autres sections et les entraînements, placés sous la responsabilité du maître d’armes, se font simultanément pour les tireurs en fauteuil et les tireurs valides. Tous les escrimeurs peuvent tirer les uns contre les autres, les tireurs valides prennent alors place dans un fauteuil ou sur une chaise. Le Cercle d’escrime de Castelnaudary propose des cours d’initiation aux trois armes. Le parking à 60 m de la salle est accessible en fauteuil.

