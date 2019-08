Cassée : Un livre pour voir le handicap d’un autre œil

Vous succomberez à sa couverture et à son format original dès le premier regard. Mais l’essentiel se trouve à l’intérieur. A la suite d’une mésaventure, Lily, jeune adolescente insouciante découvre le handicap de l’intérieur pendant quelques semaines. Cette expérience la rapproche de son petit frère infirme moteur cérébral, qu’elle voit tout à coup d’un œil. « Le plus troublant, c’est de retrouver Jim. Sa sollicitude immédiate envers moi, la façon dont il veut m’apprendre à m’habiller avec un seul bras me touchent énormément. Comme s’il avait décidé qu’à présent nous étions du même monde. Il n’a pas tort. C’est peut-être le seul qui comprenne de l’intérieur ce que je suis en train de vivre, tandis que je deviens moi aussi la seule de la maisonnée à savoir ce que ça veut dire au quotidien, être invalide. Jim ne me lâche pas. Il devine tout sans que je dise quoi que ce soit. Il connaît ça. Il ne m’oublie pas un seul instant. Il veut sans cesse savoir si je vais bien, si je n’ai pas mal, si je suis triste, si j’ai besoin de quelque chose. Il sait bien que j’ai en permanence besoin de quelque chose, que je suis toujours empêchée, et que ce n’est pas drôle de dépendre des autres pour tout ».

« Cassée », Frédérique Deghelt, Editions « D’une seule voix Actes Sud Junior, Littérature Ado », 9 euros.