Casino sensibilise sur les aidants familiaux

Venir en aide … aux aidants, c’est l’action qu’a décidé de mener le groupe Casino. Et c’est sur le thème des aidants familiaux de personnes âgées et/ou de personnes handicapées que portait la première conférence que l’entreprise a organisée dans son siège de Saint-Étienne. Entourés de médecins, psychologues et d’aidants, les salariés se sont informés et sensibilisé sur la cause. Pour ne pas laisser sans lendemain cette initiative, des ateliers animés par des professionnels réuniront une dizaine de salariés chacun et seront de deux ordres : sept groupes de parole appelés « je suis aidant, parlons-en » avec une psychologue et sept ateliers d’informations. Un livret « l’abécédaire de l’aidant familial d’une personne âgée et/ou handicapée » a été distribué aux participants. Une deuxième conférence aura lieu en octobre.