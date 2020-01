Carton rouge. A Beauvais, soixante-deux personnes handicapés victimes d’une coupure d’électricité

Le drame a été évité de justesse, jeudi,à la maison d’accueil spécialisée la Clarée. Les soixante-deux résidants ont été victimes d’une coupure d’électricité de trois heures et demie. Vingt-trois points d’alimentation ont été coupés à Beauvais et dans la zone commerciale d’Allonne. Ciblés, l’hôtel Kyriad, le McDonald’s, la galerie marchande d’Auchan, le concessionnaire Fiat ou Conforama… Mais, plus grave, l’une des coupures a affecté dès sept heures du matin la maison d’accueil spécialisée la Clarée qui héberge des personnes très lourdement handicapées.

« Le lycée en face avait du courant. Nous avons d’abord cru que la panne venait de chez nous, raconte son directeur, Pascal Bardy au journaliste du Parisien qui l’a rencontré. Nous avons fait venir une entreprise spécialisée, mais elle a été formelle : la coupure venait du secteur. » Le directeur appelle aussitôt la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (Ddass) et déclenche un plan Bleu, procédure d’urgence qui permet l’évacuation des résidants les plus lourdement handicapés. « Parmi nos bénéficiaires, plusieurs sont dans une unité médicalisée. Il y a des pompes, des assistances gérées par électronique. Il nous faut absolument du courant, précise Pascal Bardy. D’ailleurs, nous sommes classés A1, au même niveau que les hôpitaux. EDF ne peut pas nous couper l’électricité. » Sous la surveillance de la ville, la préfecture, la Ddass, le conseil général et de toutes les instances concernées, le plan de transfert se met en place. Les soixante-deux résidants sont préparés pour être évacués vers l’institut des Papillons Blancs, un autre établissement beauvaisien de l’Adapei de l’Oise. Le personnel se débrouille comme il peut, les assistances aux malades et les lits électriques ne fonctionnant pas. « Et au moment où l’on s’apprêtait à évacuer, à 10 h 30, l’électricité est revenue. Il était temps. »

“Ce n’est pas de chance”

Un drame aurait-t-il pu arriver ? « Les assistances médicales ne portaient pas sur des fonctions vitales, mais si on avait dû choquer quelqu’un, nous n’étions pas en mesure de le faire », déplore le directeur. « Cette coupure, c’est de l’irresponsabilité ! La grève est un droit, mais quelles que soient leurs revendications, ils n’ont pas à mettre en danger la vie d’autrui. J’ai du mal à penser que des gens puissent faire ça. » Les premiers visés, ce sont évidemment les agents EDF-GDF de Beauvais qui ont entamé une grève depuis deux semaines. Leurs revendications : une augmentation de 5 % de leur salaire et une prime exceptionnelle de 1 300 €. « Pour l’instant, nous n’avons pas d’avancées au niveau national, déplore un gréviste. Ce n’est pas de chance pour la zone de Beauvais. Ce sont sûrement de vieux câbles qui sont en train de céder. La technologie, c’est ça. » Seule certitude, « les boîtiers électriques n’ont pas été fracturés. Et il faut une clé spéciale pour les ouvrir », précise une source proche de l’enquête. Une plainte au moins a été déposée et une procédure judiciaire a été ouverte. (source Le Parisien)