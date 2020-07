Carrière professionnelle des femmes : Un livre pour oser

“Ne me définissez pas je m’en charge” : Un livre engagé pour aider les femmes à oser vivre la carrière professionnelle qu’elles souhaitent

Un ouvrage pratique, ludique et illustré pour aider les femmes qui en ressentent le besoin à oser prendre les décisions qui les concernent en matière de carrière professionnelle.

En rassemblant toutes ses expériences, Manon Smahi Cuzin.a fini par créer son job sur-mesure. Un job qui la passionne, qui fait sens et qui l’anime profondément. Par le biais de coachings et de formations professionnelles, elle aide aujourd’hui les femmes en quête d’accomplissement à être pleinement actrices de leur carrière, à choisir et non pas subir leur parcours.

Voyant l’impact positif de ses accompagnements, elle a voulu permettre au plus grand nombre d’y avoir accès, de se poser les bonnes questions et d’avoir les clés pour dessiner sa propre trajectoire. C’est la raison d’être de son livre : “Ne me définissez pas, je m’en charge !” Petit manuel d’auto-détermination professionnelle au féminin”.

Pour en savoir plus sur cet ouvrage pratique de Manon Smahi Cuzin, ou pour vous le procurer, vous pouvez vous rendre sur le site : https://ambitionsplurielles.com/

En photo : Manon Smahi Cuzin, auteure de l’ouvrage “Ne me définissez pas, je m’en charge”.