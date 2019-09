Carrefours pour l’Emploi le 19 février à Paris

La Mairie de Paris et l’établissement d’utilité publique Carrefours pour l’Emploi organisent le mardi 19 février 2013, de 10h à 18h, le forum de recrutement “Paris métropole pour l’emploi des jeunes et l’égalité des chances” à la Grande halle de la Villette, Paris 19e.

Bien plus qu’un enjeu économique, l’emploi des jeunes est devenu une préoccupation majeure en France. C’est pourquoi, ce forum professionnel se veut réellement accessible à tous. Avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience, à la recherche d’un emploi à l’international ou travailleur relevant d’un handicap, jeune en recherche d’une formation en alternance ou d’un premier emploi…, l’entrée est libre, gratuite et sans pré-inscription. Les maîtres-mots : la concordance et la préparation en amont via le site : www.gps-emploi.fr (tous les postes à pourvoir seront en ligne début février tout comme de nombreux conseils pour une préparation efficace).

Près de 200 entreprises et collectivités promouvant la diversité, l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations… proposeront de nombreuses offres d’emploi et de formation qui touchent la plupart des secteurs d’activité. Pour cette 8e édition, notez qu’une zone sera dédiée à l’emploi des travailleurs handicapés. À cela s’ajoute un espace réservé à l’économie sociale et solidaire ainsi qu’une surface affectée aux entreprises et organismes de formation qui présentent des postes dans le cadre de l’alternance.

Concepteur et porteur de cet événement, l’établissement d’utilité publique “Carrefours pour l’Emploi Armées/Collectivités/Entreprises” a la charge de développer et de promouvoir des initiatives en faveur de l’emploi sur l’ensemble du territoire français. Ses actions ont pour finalité de faire baisser les chiffres du chômage et de lutter contre l’exclusion.

PRATIQUE

Forum de recrutement “Paris métropole pour l’emploi des jeunes et l’égalité des chances”

Mardi 19 février, Grande halle de la villette, 211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e

Ouverture de 10h à 18h sans interruption, entrée libre et gratuite

Accès : métro Porte de la Villette (ligne 7)

Informations/Préparation : 01 53 95 15 15 www.gps-emploi.fr