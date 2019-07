Carrefour : une richesse à partager

La voix grave de Grand Corps Malade ouvre la séance « handicapé, c’est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin ». Les paroles de son slam « Sixième sens » donne le ton de la Convention Nationale de la Mission Handicap Carrefour. Durant tout l’après-midi, débats et tables rondes vont se succéder.

Autour des responsables de l’entreprise, Alain Souillard, directeur exécutif, Jean-Luc Masset, Directeur des ressources humaine, J.P. Audebourg, directeur d’exploitation, et de Berthe Depaquis, responsable de la Mission handicap, sont réunis 250 des 380 « pilotes handicap » France. Alain Souillard connaît bien le handicap. Il y a peu encore, il occupait un poste en Pologne et a beaucoup travaillé à l’insertion de personnes sourdes au sein des magasins du groupe. Pour lui, la signature du quatrième accord d’entrepris est l’occasion de réaffirmer son ambition de dépasser les quotas nationaux : «Ce qui m’intéresse, explique-t-il, c’est l’état d’esprit qui nous anime. »

Des valeurs communes

Au-delà du respect de la législation, l’accent sera mis tout au long de cette journée sur les notions clés d’éthique et de morale. L’éthique, c’est, poursuit Alain Souilard, « le ciment de toute entreprise humaine qui prend à la fois en compte l’intérêt pour l’autre et le regard porté sur l’autre. C’est aussi la réciprocité entre deux groupes de personnes qui partagent des valeurs communes ». Quant à la morale, il s’agit certes d’une notion très personnelle, mais « c’est aussi un des fondements de la mission handicap de Carrefour ». Une mission qui, à l’issue de son troisième accord d’entreprise, affiche des résultats « globalement positifs *», mais dont le but est d’étendre l’excellence des résultats « à tous les magasins sans exception.»

L’implication de tous

Jean-Luc Masset mettra l’accent, pour sa part, sur quatre grandes orientations. Pour le directeur des ressources humaines, il convient de poursuivre la politique d’embauche en veillant à la qualité de l’accueil des travailleurs handicapés. Il convient également de rechercher des solutions concertées pour maintenir l’emploi de toutes les personnes sujettes à des problèmes de santé. L’aide aux collaborateurs handicapés devra s’appliquer jusque dans le cadre de la vie privée (aide au déménagement pour aider la personne à se rapprocher de son lieu de travail, aménagement des véhicules…). Une politique qui nécessitera « l’implication de tous les établissements » pour sa bonne mise en œuvre. Une politique que résume le nouveau slogan de la Mission handicap : « Des vies différentes, une richesse à partager ».

*taux d’embauche de 5,78 % malgré l’effet défavorable de la loi de Février 2005 sur l’embauche des handicaps lourds. 50% des magasins affichent un taux de 6% et plus.