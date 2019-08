Carrefour : Soutenir l’emploi des personnes en situation de handicap fait partie de notre rôle de grande entreprise

Maude Heren a récemment succédé à Berthe Depaquis au poste de responsable mission handicap du groupe Carrefour. Nous l’avons rencontrée pour découvrir la vision qu’elle porte sur son domaine au sein du groupe et mieux connaître les axes que le groupe met en place pour poursuivre sa politique de recrutement.





Vous occupez nouvellement la responsabilité de la mission handicap. Quel parcours au sein du groupe Carrefour vous a menée à ce poste ?

J’ai eu la chance en amont d’exercer la fonction de pilote mission handicap dans différents magasins du Nord. J’ai pu voir à quel point il existait une « culture du handicap » chez nous. Les managers sont moteurs pour accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap.

Que pensez-vous de la situation de l’emploi des personnes handicapées en France ?

La situation de l’emploi en France est préoccupante. On sait que le taux de chômage global augmente, et qu’il en est de même pour le taux de chômage des travailleurs handicapés qui reste deux fois supérieur au taux de chômage global (soit 22%). On voit bien que l’effet de la loi handicap de 2005 (qui fête en 2015 ses 10 ans) n’est plus aussi porteur sur les dernières années.

En reprenant cette responsabilité, quel bilan faîtes-vous de la situation du groupe Carrefour ?

Un bilan très positif : nous affichons un taux d’emploi supérieur à 6%, ce dont peu d’entreprises peuvent se prévaloir. Carrefour a fêté en 2014 ses 15 ans d’accord, et je peux voir à mon arrivée que de nombreux dispositifs sont mis en place pour encourager le recrutement et le maintien dans l’emploi. Cependant, je reste vigilante, car nous avons dans le groupe plus de 4000 salariés reconnus handicapés, ce qui réclame une vigilance et un suivi de tous les instants.

Quels sont les atouts du groupe Carrefour dans la gestion de votre mission handicap ?

Il y a 15 ans, nous avons constitué un réseau de pilotes et de copilotes dans chaque magasin. Ce réseau a été étoffé en 2011 de copilotes CHSCT. C’est cette « équipe handicap » qui déploie en magasin les aides que nous avons programmées dans notre accord. Et c’est cette proximité avec le terrain qui nous permet d’être efficaces.

Quels axes souhaitez-vous développer ?

Nous voulons poursuivre le recrutement de travailleurs handicapés. Comme nous l’avons dit, la situation de l’emploi actuelle est préoccupante, et c’est notre rôle de grande entreprise de soutenir l’emploi des personnes en situation de handicap.

Nous voulons ensuite développer l’axe maintien dans l’emploi en agissant sur deux éléments :

– L’élargissement de la prise en charge : nous voulons, au-delà des aménagements de postes que nous réalisons très fréquemment, aider les salariés à réfléchir à leur parcours professionnel, les former pour améliorer leur employabilité etc.

– Cela est en lien avec le 2e axe : nous souhaitons améliorer l’évolution professionnelle des personnes en situation de handicap, et être sûrs d’offrir les mêmes chances à tous.

Enfin, nous voulons innover en termes de formation. Nous avons élaboré un module commun destiné aux équipes handicap de magasin (pilotes, copilotes et copilotes CHSCT). Celui-ci a pour objectif de favoriser le dialogue et la pluridisciplinarité dans la prise en charge du maintien dans l’emploi. Nous souhaitons en effet que chaque situation problématique soit traitée dans les « plateformes » spécifiques permettant de renforcer les chances de réussite.

Le groupe Carrefour a-t-il fixé des objectifs de recrutement pour 2015 ?

Oui. Nous nous sommes engagés à recruter 350 personnes en 3 ans, dont 150 en CDI. Sur 2015, nous devons donc recruter 117 personnes au minimum. Pour cela, nous comptons développer l’alternance, et plus particulièrement les contrats de professionnalisation.

Quels sont les profils que vous recherchez le plus ?

Le gros volume de recrutement se situe bien sûr sur les métiers d’hôte de caisse et d’employé libre-service. Mais nous ne mettons aucune frontière en ce qui concerne les autres métiers ! La preuve : il y a aujourd’hui plus d’une centaine de cadres en situation de handicap chez Carrefour.

Que faudrait-il selon vous pour améliorer l’employabilité des personnes handicapées ?

L’alternance nous semble être un moyen privilégié. Elle permet de répondre au faible niveau de qualification des travailleurs handicapés sur le marché de l’emploi. Mais nous devons aller plus loin, et agir sur l’emploi des générations à venir. C’est pourquoi nous avons initié en 2014 un partenariat avec ARPEJH (Accompagner la Réalisation des Projets d’Études de Jeunes Élèves et Étudiants Handicapés).

Quels seront les temps forts de la mission handicap de Carrefour en 2015 ?

Nous programmons plusieurs actions fortes :

– Nous allons tester un nouveau module de sensibilisation auprès des managers, pour qu’ils puissent être des relais actifs sur l’ensemble du territoire.

– Nous voulons élargir le nombre de partenaires nous permettant de monter des contrats de professionnalisation.

– Nous voulons aussi renforcer la collaboration avec le secteur protégé. Pour cela, nous accompagnerons les magasins dans des partenariats originaux que nous valoriserons à l’occasion de la semaine du handicap.

– Enfin, dans le cadre du maintien dans l’emploi, nous souhaitons renforcer nos liens avec les SAMETH (Service d’accompagnement pour le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés). Depuis que nous avons atteint le taux de 6%, nous avons la chance de pouvoir faire appel à leurs services.

Propos recueillis par JMMC