Carrefour Market embauche toujours

Jean-Stéphane Cadoux, responsable « Mission Handicap » de Carrefour Market fait pour Handirect le bilan 2008-2009 de sa mission et nous fait part des perspectives 2010.

Que pouvez-vous dire des années qui viennent de passer quant au recrutement de personnes handicapées ?

L’année 2008 a été une année très satisfaisante et 2009 est restée sur cette tendance. En deux ans, nous avons largement dépassé les objectifs du plan qui s’étale sur trois ans. En 2008 Carrefour Market a réalisé 126 recrutements et, en 2009, 110. Fin 2008, nous avions au sein de notre groupe 933 travailleurs handicapés pour 559 établissements et fin 2009, nous approchons les 1 200 salariés handicapés. Les chiffres précis et définitifs arriveront avec la finalisation des déclarations annuelles de travailleurs handicapées qui se font en région. Notre taux d’emploi devrait se situer entre 4% et 4,5 % au 1er janvier 2010.

Cette population présente-t-elle des particularités en termes de savoir être ?

Nous constatons que l’ancienneté moyenne est plus élevée pour les travailleurs handicapés qui restent plus longtemps dans le même emploi que les salariés ordinaires. Elle est de onze années pour les travailleurs handicapés contre un peu plus de huit pour les autres.

Dans quelle catégorie se classent ces salariés ?

En majorité, ce sont des employés, du fait que nos équipes en magasin sont principalement constituées d’employés, mais nous avons aussi des encadrants et cadres handicapés., C’est en 2008 que nous avons, pour la 1ère fois recruté directement des cadres handicapés, l’occasion ne s’étant pas présentée auparavant. Néanmoins, pour la majorité d’entre eux, ils travaillaient déjà chez nous quand le handicap est apparu dans leur vie.

La durée plus importante de présence dans l’entreprise favorise-t-elle l’évolution professionnelle interne ?

Ce n’est pas particulièrement le cas pour des profils qui démarrent souvent avec un niveau de formation initiale faible. C’est pour cela, qu’au-delà de les faire bénéficier de la formation professionnelle continue au même titre que tous nos salariés, Carrefour market s’attache, par le biais d’un suivi professionnel spécifique, qui démarre dès l’embauche, à permettre à ses collaborateurs handicapés de pouvoir suivre toute formation initiale ou complémentaire, de nature à parfaire, voire à améliorer son adéquation au poste.

Quels réseaux de sourcing utilisez-vous ?

Nous sommes fidèles au réseau Cap Emploi, qui répond à la grande majorité de nos attentes et travaillons beaucoup avec le Pôle Emploi avec lequel nous avons un partenariat depuis 2006. Nous recourrons aussi aux candidatures spontanées par le bouche à oreille.

Depuis peu, nous bénéficions du savoir-faire de « l’Espace Recrutement Carrefour » national qui centralise toutes les candidatures au niveau de la France.

Le maintien dans l’emploi doit aussi dans votre activité représenter un certain volume, qu’en est-il ?



Les procédures de maintien dans l’emploi constituent une partie essentielle de notre action. Grâce à la mobilisation de nos équipes en magasin et à la précocité des prises en charge par notre réseau d’experts internes et externes, nous en avons effectuées 380 en 2008, pour un budget de 300 000 euros et 77% de réussite, hors salariés faisant l’objet d’inaptitude à tous postes. 65% ont pu rester sur le même poste, 99% dans le même magasin, maintenant ainsi leurs liens professionnels avec leurs collègues.

Quelles sont vos perspectives pour 2010 ?

Carrefour Market poursuit sa politique de recrutement de personnes handicapées et nous envisageons embaucher plus de 100 personnes ayant un handicap. Nous avons actuellement 402 référents handicap sur le terrain (soit dans près de 75% des magasins) qui facilitent l’intégration des personnes handicapées et leur maintien dans l’emploi. Motivés et doués d’un grand sens relationnel, ces hommes et femmes sont à l’écoute de leurs collègues et, je tiens à le dire, prennent très à cœur cette mission qui intervient en plus de leur activité professionnelle.

Nous avons aussi l’intention de tout mettre en œuvre pour que chaque magasin emploie au moins une personne handicapée et maintenons à cet effet nos actions de sensibilisation interne et de communication externe.

Carrefour Market sera présent à la plupart des salons et forums emploi, régionaux ou nationaux et, notamment, à ceux organisés par l’ADAPT et l’AGEFIPH qui se déroulent dans le cadre de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées.

Par ailleurs, nous travaillons à renforcer les dispositifs de sourcing et à améliorer encore la rapidité de prise en charge des situations individuelles de maintien dans l’emploi et continueront de favoriser le partage des expériences.

Propos recueillis par JMMC