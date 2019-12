Carrefour confirme ses engagements

Carrefour, l’un des leaders de la grande distribution, vient de signer son quatrième accord d’entreprise qui va couvrir la période 2008-2010. Pour en parler, nous avons rencontré Berthe Depaquis, responsable des Relations sociales, fonction qui coiffe la Mission Handicap et le secteur prévoyance-mutuelles. (propos recueillis par Serge Mouraret)

Quelle différence notable y a-t-il entre cet accord et le précédent ?

Nous essayons d’être chaque fois plus innovants, même s’il y a des axes obligatoires : le maintien dans l’emploi, le recrutement et la communication. Cette année, nous avons voulu aller plus loin avec le plan d’aide à la personne. Il s’agit d’une aide que l’on apporte hors du champ professionnel, mais en relation avec la vie professionnelle. Nous pouvons, par exemple, financer l’aménagement d’un véhicule dont la personne a besoin pour venir travailler, ou compléter le financement d’un appareil auditif en prenant à notre charge la part non remboursée. Il peut même s’agir d’un fauteuil, puisqu’ils ne sont pas tous forcément pris en charge à 100%.

Au niveau des loisirs ou de l’aide à la vie quotidienne ?

Nous avons également inclus dans l’accord le soutien de projets sportifs ou culturels innovants. Dans le cas du sport, il peut s’agir d’une aide à l’équipement. Deux salariés se sont déjà manifestés, qui pratiquent le sport de haut-niveau. Avant cet accord, nous les aidions déjà en leur libérant du temps.

Qu’en est-il du recrutement ?

Carrefour s’est engagé sur quatre cents recrutements sur trois ans, en privilégiant les CDI. Cela peut paraître peu, mais nous ne voulons pas nous engager sur des chiffres supérieurs que nous risquons de ne pas pouvoir tenir. En effet, nous devons tenir compte de la baisse du nombre de candidats et du nécessaire reclassement en interne.

Quel est aujourd’hui le taux d’emploi de TH ?

L’application de la loi nous avait fait chuter à 4%. Aujourd’hui, nous sommes revenus à 5,78% avec 360 embauches au 31 décembre 2007 et 3337 salariés handicapés. Notre politique avait été de recruter beaucoup de personnes lourdement handicapées et peu de personnes à temps partiel… contrairement à d’autres sociétés, notre action était réellement effective. Nous n’avons continué à recruter des personnes lourdement handicapées. Ceux que l’on classait auparavant en catégorie C. Nous en avons embauché cinquante-trois en 2007.

Que pensez-vous du système de calcul du taux ?

Aujourd’hui, nous attendons les décrets qui devraient prendre en compte les délais d’embauche dans le calcul du taux. Le délai est actuellement de six mois, ce qui fausse les chiffres et pénalise les entreprises qui mènent une vraie politique de recrutement de personnes handicapées. Nous espérons voir ces décrets s’appliquer en fin d’année, c’est du moins ce qui avait été annoncé lors de la conférence du 10 juin avec Nicolas Sarkozy. Avec le système de calcul actuel, il y a trop décalage entre l’action menée par l’entreprise et les chiffres. Cela risque de donner à certains l’idée de n’embaucher que durant les six premiers mois de l’année, puisque c’est sur cette période qu’est calculé le taux.

Parlez-nous de votre politique de maintien dans l’emploi…

C’est une action individuelle menée dans les magasins qui ne peut avoir lieu sans la volonté de la personne. La direction est autonome dans sa décision et c’est là que les Pilotes ont un rôle important à jouer. A notre niveau, nous effectuons une sensibilisation auprès des managers car ce sont eux qui sont en contact avec les personnes. Nous travaillons également avec les médecins du travail et une plateforme d’établissement. Il s’agit d’une réunion à laquelle participent le salarié à reclasser, le médecin du travail, le directeur et le pilote Mission Handicap du magasin. Si nécessaire s’y associe un ergonome qui joue le rôle de médiateur. Le maintien dans l’emploi n’étant pas toujours possible, nous proposons alors aux personnes concernées un reclassement. Un bilan de compétence leur permet de rebondir vers un nouveau métier ou une formation.

Comment faites-vous connaître vos actions ?

La communication interne passe par la distribution à tous les salariés d’une plaquette explicative. Nous disposons aussi d’un film avec des témoignages. Il faut encore faire évoluer le regard porté sur le handicap. Il reste encore beaucoup à faire et ça ne se terminera que lorsque les enfants handicapés pourront tous être scolarisés en milieu ordinaire. Il faudra au moins une génération… C’est sensible même au sein d’entreprises qui emploient des personnes handicapées. On constate une différence d’acceptation en fonction du handicap, c’est le problème des handicaps visibles et invisibles. Le handicap, on veut bien en entendre parler, mais de là à travailler avec des personnes handicapées…

C’est une sensibilisation à tous les niveaux de l’entreprise ?

Nous sensibilisons les managers au premier plan. Nous l’avons déjà fait il y a quatre ans et nous allons recommencer durant le 4e accord. Mais c’est une opération de longue haleine puisque nous avons quelque 7 000 cadres… C’est un cabinet conseil spécialisé – Ariane Conseil – qui va dans les magasins expliquer et écouter l’encadrement.

Toutes les personnes se font-elles connaître ?

Certaines personnes handicapées s’adressent au pilote (voir encadré), mais pas au manager, qui ignore parfois leur situation. Quand celui-ci apprend qu’il emploie déjà des travailleurs handicapés, il s’aperçoit de lui-même que ses craintes étaient infondées. Il arrive aussi que ces personnes taisent leur handicap par discrétion envers leurs collègues. Il y a un réel déficit de connaissance.

Quelle est la visibilité des employés handicapés de Carrefour ?

L’expression du handicap, via badge ou panonceau (hôte(sse) de caisse sourde par exemple), se fait à la demande de la personne elle-même.

Menez-vous d’autres actions de sensibilisation ?

Nous sommes partenaires d’Handimanagement. Cette opération permettra à une génération d’étudiants d’être sensibilisée au handicap, et même si ce n’est pas au sein de Carrefour qu’ils appliqueront leurs connaissances, c’est un progrès d’importance.

Un mot de la formation?

Nous donnons la même formation aux salariés handicapés qu’aux autres. Nous le faisons simplement dans le cadre de locaux accessibles, ou si, nécessaire, avec l’assistance d’un interprète en langue des signes.