Carnac, en tant que station touristique se doit d’accueillir dans de bonnes conditions cette population. Première commune bretonne labellisée « Tourisme et Handicap » pour le point accueil handicapé ouvert chaque été sur la grande plage, Carnac est en cours de labellisation pour son Espace Culturel Terraqué. Aussi, pour valoriser les actions conduites par la ville pour accueillir tous les publics, handicapés et valides, Carnac place le mois de juin sous le signe de l’accessibilité : exposition, concert, mise en lumière des installations de la grande plage etc…

Outre la mise en lumière de l’ensemble des actions conduites au sein de la ville, par les acteurs publics mais aussi par les partenaires de la ville, bien en amont des obligations légales de 2015, l’objectif est de démontrer au grand public que les aménagements effectués pour rendre un lieu accessible profitent à tous. L’Espace Culturel Terraqué en est le meilleur exemple.

L’évènement « Carnac s’adapte à moi » débutera le 29 mai à 16h30 au sein de l’Espace Culturel Terraqué en présence notamment de Clément, représentant l’association Comme C’est Curieux.

PROGRAMME des animations « Carnac s’adapte à moi ! »

Placé sous le signe de l’accessibilité, le mois de juin s’animera pour mettre en lumière les actions conduites par la ville mais aussi pour sensibiliser au handicap et à la nécessaire mise en accessibilité, qui profite au plus grand nombre.

Mardi 29 mai à 16h30 : Lancement du mois d’animation

Lancement officiel du mois d’animations sur toute la commune en présence de l’association Comme C’est Curieux qui a créé l’exposition qui sera visible à Terraqué tout le mois de juin. En introduction, un diaporama illustrant les loisirs accessibles à Carnac sera projeté. Les interventions seront traduites en langue des signes et retranscrites en texte sur grand écran. La réception organisée pour l’occasion sera assurée par le service traiteur de l’Esat La Chartreuse.

Du 1er au 30 juin : Exposition « Les regardeurs ‐ La vie autrement, désir de métier des jeunes handicapés »

Le projet Les Regardeurs questionne le regard d’interaction avec une personne handicapée, les sentiments et émotions qu’il suscite, les interrogations qui en découlent lorsqu’une personne avec un handicap émet le désir de faire un métier; ce métier, qui rend visible dans la société et permet de se réaliser pour tout un chacun. La création photographique a été confiée à la plasticienne Maryvonne Arnaud. Les portraits sont présentés sur 9 colonnes totems, regroupant plusieurs photographies de chaque personne dans le contexte professionnel de leur choix, leur parole concernant leur désir de métier de vie, ainsi que des extraits de textes du philosophe Alexandre Jollien, auteur de Eloge de la Faiblesse, Le Métier d’Homme et La Construction de soi. A la médiathèque de l’Espace Culturel Terraqué.

Samedi 9 juin à 14h : Projection d’un film sur le handicap*

Sandrine Bonnaire filme sa soeur Sabine, autiste, et raconte son destin brisé après cinq années d’hôpital psychiatrique… Portrait pudique où s’entremêlent films de famille et images d’aujourd’hui, ce premier film bouleversant et engagé témoigne de la difficulté d’une prise en charge adaptée pour les autistes… 1h25. Gratuit. Auditorium accessible aux personnes en fauteuils. Film sous-titré français pour sourds et malentendants et en audio vision pour aveugles et déficients visuels.

Samedi 16 juin à 21h Concert par l’Esat Musical Arc en Ciel de Troyes : « Chanson Brassens – Auprès de mon arbre »

Cinq musiciens singuliers revisitent le répertoire de Brassens. Les titres intemporels tels que « L’auvergnat » ou encore « Les copains d’abord » ont été réarrangés par les musiciens de l’Esat Arc en Ciel. Amenant fraîcheur tout en respectant le style de l’auteur, le spectacle « Chanson Brassens » met en émoi son public avec des arrangements parfois inattendus, souvent touchants, toujours entraînants.

« Une vision anticonformiste pour un artiste anticonformiste … »

Concert par des artistes et des techniciens en situation de handicap. Le groupe a été formé au sein d’un centre d’aide par le travail pour personnes handicapées unique en Europe puisque sa spécialité est de former des professionnels du spectacle. Le chemin parcouru par ces artistes, pour certains depuis 20 ans, est énorme et le groupe reste une référence au niveau national et européen.

L’ESAT Arc en Ciel c’est 10 musiciens, 400 concerts en France, aux Antilles, en Suisse et en Belgique dont 1 Olympia avec Tri Yann. C’est 5 albums dont deux lives. Mais c’est surtout une émotion universelle sur scène portée par neuf interprètes singuliers et une expérience humaine incroyable et exemplaire. Au delà de l’aspect social, le groupe est véritablement un groupe professionnel et les chansons trottent vite dans la tête des spectateurs à la sortie des spectacles.

http://www.chansonbrassens.com

Gratuit. Auditorium accessible aux personnes en fauteuils, malvoyantes, malentendantes et déficientes mentales.

Semaine du 18 au 22 juin : Projection d’un film sur le handicap pour les élèves de primaire

L’objectif est de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge.

Mercredi 20 juin : Animation pour les jeunes

L’après‐midi, pour les jeunes du Conseil Intercommunal des Jeunes :

o Visite de l’exposition « Les regardeurs ‐ La vie autrement, désir de métier des jeunes handicapés »

o Projection d’un film sur le handicap

o Débat et discussion sur le handicap avec l’association « Grandir d’un monde à l’autre »

Samedi 23 juin à 14h : projection d’un film sur le handicap

A l’occasion de la Fête de la musique à Carnac, projection du film documentaire « Michel Petrucciani » réalisé par Michael Radford et produit par Les Films d’ici (1h40). Michael Radford retrace dans ce film le portrait et la vie du pianiste de jazz français, Michel Petrucciani. Né avec une ostéogenèse imparfaite ou maladie des os de verre, ce musicien hors du commun a su surmonter son handicap grâce à son insatiable appétit de vivre et à son extraordinaire sens et amour de la musique. Comme en témoigne son fils, Alexandre : « faute de pouvoir être normal, il lui fallait être exceptionnel » Gratuit. Auditorium accessible aux personnes en fauteuils. Film soustitré français pour sourds et malentendants et en audio vision pour aveugles et déficients visuels.

Semaine du 25 au 30 juin : projection d’un film sur le handicap pour les élèves de maternelle





Mardi 26 juin entre 9h et 16h : Animation pour les scolaires à la médiathèque : « J’écoute dans le noir » par Benjamins Média

J’écoute dans le noir est une animation originale de Benjamins Media. Ce n’est pas un spectacle : ni conte, ni lecture, c’est une formidable aventure intérieure pour l’enfant de 2 et 12 ans pendant une heure, elle le transporte, l’amène à découvrir ses facultés sensorielles, et finalement, à mieux se connaître. Tout se passe simplement autour d’une boite à thé, un petit loup sur les yeux…

Dans un jeu de clair‐obscur, au fil d’ateliers divers, J’écoute dans le noir permet à l’enfant d’entrer vraiment dans le monde sonore. Celui‐ci doit aller chercher, comprendre et restituer des sons, des mots, des sentiments et leur donner du sens. Les sens justement : tous seront éveillés. J’écoute dans le noir, c’est écouter, mais aussi toucher, sentir et goûter dans le noir ; c’est voir sans voir.

Vendredi 29 juin à 18h : Projection d’un film sur le handicap

La rencontre d’un cadre stressé et d’un trisomique qui s’attache à lui va changer leur vie à tous les deux !… Une histoire simple et belle, un film couvert de prix… 1h58. Gratuit. Auditorium accessible aux personnes en fauteuils. Film soustitré français pour sourds et malentendants et en audio vision pour aveugles et déficients visuels.

Atelier « Les 5 sens de la Préhistoire » au Musée de Préhistoire Jeudi 28 juin à 9h30 et 14h : Ateliers gratuits pour les élèves de Carnac de cycle 2 ; 2 classes.

Vendredi 29 juin à 14h : Ateliers gratuits pour les élèves de Carnac de cycle 2 ; 1 classe.

Samedi 30 juin à 14h : Atelier familial, entrée au Musée et animation gratuite.

Découverte de la vie quotidienne au Néolithique à travers 5 expériences sensorielles. Durée : 2 heures.

Samedi 30 juin à 16h : Goûter conté au Théâtre de Verdure

Compagnie Délices de Scène. Parler de la gourmandise, retracer le voyage des aliments, conter recettes, partager le temps. Autour d’un goûter qui peut rappeler l’enfance ou une oisiveté rêvée, conter et donner à sentir, à manger, pour passer de la saveur des mots à l’évasion des papilles. Thème : épices et thé. Gratuit. Tout public et enfant à partir de 7 ans. Accessible au non‐voyant et aux personnes en fauteuils. Durée 1h.

Et durant tout le mois de juin :

Présentation des équipements des plages

Rampe d’accès, plage aménagée, personnel formé et fauteuil amphibie, la mairie de Carnac permet aux vacanciers à mobilité réduite de profiter des joies de la plage et de s’y baigner en toute sécurité avec des moyens adaptés. Le point accueil handicapé est le premier de Bretagne à avoir été labellisé Tourisme et Handicap. Hall de la mairie de Carnac.

Présentation de l’association « Bibliothèque Sonore du Morbihan »

La bibliothèque sonore est ouverte gratuitement au bénéfice exclusif des personnes n’ayant pas une vision suffisante pour lire. On peut se procurer les enregistrements à la bibliothèque, les jours de

permanence ou par colis, en franchise postale. Un catalogue propose 1 900 ouvrages enregistrés sur cassettes, CD et MP3.

Mise en ligne de l’offre touristique accessible sur le site internet de l’Office de Tourisme de Carnac

L’Office de Tourisme recense tous les équipements accessibles (hébergement, loisirs, …) de Carnac et permet à toute personne souhaitant se rendre à Carnac d’y avoir accès aisément via son site internet.