Carlson Wagonlit Travel partenaire de l’APF

Ce partenariat, conclu pour une durée de trois ans, confirme l’engagement de CWT France pris l’année dernière lors de la signature de la convention avec l’Agefiph. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, CWT France s’engage à sous-traiter un maximum de travaux administratifs à l’APF. Ces travaux porteront notamment sur l’impression du journal interne et d’un livret sur le handicap en 3 000 exemplaires chacun.

Plus largement, les travaux réalisés par les travailleurs handicapés pourront s’étendre à la reprographie, la saisie de données, le routage, le reconditionnement de cartouches, la prestation de services sur les sites ou les mises sous pli. « Le recours au secteur protégé est un axe prioritaire pour mener à bien le projet handicap dans l’entreprise» précise Lisa Pérocheau-Desmond, Chef de projet diversité de CWT France. « Nous avons choisi de signer un partenariat avec l’APF car sa présence nationale nous permet de bénéficier d’interlocuteurs privilégiés dans chaque région et de structures pouvant répondre aux différents besoins de nos sites en province. »

Contrat renouvelé

La collaboration entre l’APF et CWT France a déjà porté ses fruits avec une première expérience réussie de prestation de services sur site. En effet, le service paye a intégré pendant un mois une jeune femme en situation de handicap pour réaliser du classement et de la destruction de documents confidentiels. A l’issue de cette période, le service a été satisfait de sa mission et a souhaité renouveler le contrat. Ce partenariat va faire l’objet d’une phase préliminaire d’information et de sensibilisation en interne. Cette campagne aura un double objectif : inciter les managers à faire appel à l’APF et permettre à l’ensemble des collaborateurs de bien accueillir les travailleurs handicapés.

Valoriser les travailleurs handicapés

« Dans le cadre de ses partenariats avec des entreprises citoyennes, l’APF souhaite faire partager des principes éthiques communs que sont la valorisation et le respect des travailleurs handicapés, la réussite par les compétences professionnelles et l’efficacité économique et sociale » précise Emmanuel LORDET, Directeur du Département des Entreprises Adaptées de l’APF. « L’APF apprécie la démarche de CWT France. Elle en attend une suite fructueuse pour ses entreprises adaptées et l’intérêt ses salariés en situation de handicap ».