Cardiomyopathie : Un défi en mer pour lutter contre la maladie

Clémence Gualy se lance un défi en mer pour sensibiliser à la cardiomyopathie et l’insuffisance cardiaque tout en récoltant des fonds pour la recherche.

Clémence Gualy, jeune montpelliéraine de 26 ans, atteinte d’une cardiomyopathie hypertrophique depuis sa naissance, et souffrant d’une insuffisance cardiaque progressive due à la maladie, se lance un défi, aux côtés de la Fédération Française de Cardiologie, Languedoc Roussillon : effectuer un parcours en relais à la nage de 15 km en mer entourée de deux grands nageurs.

La cardiomyopathie, une maladie du muscle cardiaque

« La Cardiomyopathie est une maladie du muscle cardiaque, le plus souvent d’origine génétique, rappelle Clémence Gualy. Elle représente l’une des causes majeures de la mort subite chez les jeunes de moins de quarante ans et, d’insuffisance cardiaque ».

Clémence Gualy a été opérée à cœur ouvert à l’âge de 15 ans, d’une « Myectomie Cardiaque », pour cause de cardiomyopathie hypertrophique devenue obstructive, très symptomatique, et ayant nécessité douze longues heures d’intervention. Elle est équipée d’un défibrillateur implantable, avec la fonction Pacemaker intégrée. Aujourd’hui, Clémence s’est fixé pour objectif « d’affaiblir la maladie dans sa chair, ne pas laisser la maladie plaider jouissance. Résister coûte que coûte, à cette pathologie grave, et de nos jours, encore sans traitement curatif ».

La maladie ne doit pas être l’objet d’une simple constatation mais d’une action énergique, pour tenter de l’éradiquer. C’est pourquoi, à travers le combat qu’elle mène depuis sa plus tendre enfance contre la Cardiomyopathie, elle souhaite défier la maladie à un endroit où celle-ci semble être la plus redoutable : « en pleine mer », afin de lui dire et de lui montrer qu’elle n’a pas peur d’elle et quoi qu’il arrive qu’elle n’aura guère le dernier mot.

Un parcours de 15 km à la nage pour sensibiliser et soutenir la recherche

C’est en compagnie de deux grands nageurs, Ludivine Blanc et Jacques Tuset, qu’elle effectuera un parcours en relais à la nage de 15 km en mer. Clémence avait justement 15 ans quand elle s’est faite opérée à cœur ouvert sous circulation extracorporelle. Cette manifestation aura lieu le samedi 18 juin 2022.

Main dans la main, elle incarnera, avec ces deux nageurs, le trio des trois cœurs à l’effigie du logo de l’association « Ligue Contre la Cardiomyopathie », première association française dédiée aux malades atteints de toutes les formes de Cardiomyopathie.

Départ à 8h au point zéro de la plage de la Grande-Motte jusqu’à la statue de l’espoir à Palavas-les-Flots pour une arrivée prévue aux alentours de 16h. Ni palmes, ni combinaison ne seront nécessaires.

Ce parcours à la nage, associée à une collecte de fonds, aura pour mission de venir en aide à la recherche, afin de financer un projet innovant, dans le but d’améliorer la prise en charge, le diagnostic, mais surtout de combattre toutes formes de cardiomyopathies, via un traitement adéquat, et de poursuivre les efforts pour stopper l’évolution chez les personnes ayant ou évoluant vers une insuffisance cardiaque.

Si vous souhaitez soutenir ce projet en participant à la collecte de fonds, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fédération Française de Cardiologie de Languedoc-Roussillon, ou scanner le QR code ci-dessous : https://www.fedecardio-lr.com/cardiomyopathie-conference-2021-2022/