Carcassonne: 12e édition des Trophées du sport

Samedi 6 juin, le complexe du Lac de la Cavayère accueillera la 12e édition «Les trophées du sport» et une soirée de l’espoir et, cette année encore, de nombreux bénévoles anonymes seront sur la brèche ainsi que des vedettes sportives invitées à la soirée de gala. Organisée au profit du Comité départemental du sport adapté de l’Aude, cette manifestation est désormais, pour Jean Guilhem le président de l’association des Trophée du sport, un événement qui fait date et une manifestation qui permet à des personnes souffrant d’un handicap mental de rencontrer des gens de la société civile et de partager ensemble des moments forts.

Programme de la journée:

De 10 heures à 18 heures:

Nombreuses activités sportives : tir à l’arc, circuit VTT, parcours Bike trial, mini-golf, motos, quads…. à destination des enfants. Le public, handicapé ou valide, pourra aussi découvrir à travers des démonstrations la GRS, le Jiu Jitsu brésilien, la boxe anglaise ou le beach soccer…

Toutes ces animations sont gratuites.

Soirée de l’Espoir :

Parrainée par l’association « Dis-moi bonjour » (association pour l’intégration par le sport), elle se déroulera à la salle du Dôme à partir de 20 h 30. Tombola et vente aux enchères dont les profits seront entièrement reversés au Comité départemental du sport adapté, présence de personnalités, avec des champions ou d’anciens champion, comme Jérôme Fernandez (double champion du monde et champion olympique de Pékin de handball), Greg Anquetil, Laurent Roussey (international de foot AS St Étienne), Frédéric Dehu (international de foot, Lens, Marseille, Marseille, Barcelone…), Jean-Claude Bouttier, vice-champion du monde des poids moyens, Franck Parolin, champion d’Europe de descente marathon de VTT…