Restaurant de l’Économie Sociale et Solidaire : Capucine et Gaston

Gros plan sur Capucine et Gaston, restaurant de l’Économie Sociale et Solidaire

Convivialité, gourmandise et bocaux : une trilogie gagnante pour ce restaurant de l’Économie Sociale et Solidaire qui vient d’ouvrir ses portes avec un supplément d’âme offert. Suivez-nous !

Restaurant et centre de formation pour des jeunes en situation de handicap

Capucine et Gaston, c’est un restaurant qui casse tous les codes. C’est le fruit de la vision et du travail de titans mené par Jean-Christophe Guidollet et son équipe. Ce restaurant basé à Lyon 7e, près de la Halle Tony Garnier, va vous étonner et vous régaler. Mais au-delà de ces aspects fondamentaux, il répond à deux autres missions tout aussi essentielles que sont la formation et la validation des acquis en cours de formation.

Jean-Christophe Guidollet a en effet souhaité en faire un centre de formation professionnelle pour des personnes atteintes d’un handicap. Sur le principe de l’approche Zéro barrière, les jeunes accueillis en formation sont encadrés par des professionnels. Mais ici, chacune de leurs évolutions et de leurs acquis sont repérés, identifiés et validés, dans le cadre d’un diplôme professionnel qui s’acquiert étape par étape. Les impressionnantes cuisines sont à la fois adaptées et suréquipées pour permettre aux apprentis, quel que soit leur handicap, d’exercer leur passion.

Le fondateur du projet Jean-Christophe, nous explique : « Nous sommes une véritable entreprise apprenante et formatrice. Nous sommes tuteurs-formateurs de jeunes de 16 à 25 ans porteurs de handicap. Nous les formons en situation de travail dans les secteurs des métiers de bouche (cuisine, service en salle et vente en boutique). Nous les préparons à l’obtention de Titres Professionnels ou de Certificats de Qualification Professionnelle. Ils seront ensuite employables en milieu ordinaire ».

Une cuisine bio en bocaux et succulente

Côté cuisine, chez Capucine et Gaston les plats sont bios, car « ici, nous croyons en une cuisine saine et responsable et nous utilisons exclusivement des produits bio et de saison », explique Jean-Christophe avec fierté. Mais l’autre originalité c’est que tous les plats comme les desserts sont servis en bocaux. Une formule qui simplifie la vie de tous et permet une longue conservation. Et Jean-Christophe d’ajouter : « Tous nos bocaux ont été stérilisés dans notre cuisine-laboratoire et ils ont reçu un agrément du laboratoire d’hygiène avec qui nous travaillons. Ainsi vous allez pouvoir les conserver pendant plus d’un an si vous le souhaitez, à température ambiante ».

La cuisine durable et responsable ! Oui c’est possible, la preuve avec ce restaurant de l’Économie sociale et solidaire.

Jean-Christophe précise les valeurs du restaurant : « Nous réduisons au maximum notre empreinte écologique afin de nous inscrire dans une démarche de protection de l’environnement, au quotidien. Nos bocaux sont en verre, réutilisables et consignés. Nous réduisons au maximum nos déchets. Nos livraisons sont effectuées par triporteur et voitures électriques. En vente à emporter comme en prestation traiteur, nos emballages et nos couverts sont dégradables, recyclables et/ou recyclés. »

Un restaurant qui casse les codes, répond à toutes les attentes de notre époque et qui vous régale, sur place ou à domicile ! Que demander de plus ?

En pratique : 14 place des Docteurs Charles et Christophe Mérieux – 69007 Lyon Tél. : 04 81 06 03 06 Mail : [email protected] Site web : www.capucineetgaston.fr

En photo principale : La sympathique équipe de Capucine et Gaston, avec Jean-Christophe Guidollet debout à droite.