Capucine et Gaston, le traiteur agréé EA de l’Économie Sociale et Solidaire

Le restaurant boutique Capucine et Gaston, traiteur agréé EA de l’Économie Sociale et Solidaire, propose des plats bio conditionnés en bocaux

« Capucine et Gaston » est le premier traiteur, restaurant boutique, qui produit et commercialise des plats bio et locaux en bocaux avec pour mission d’accompagner et former des jeunes en situation de handicap. Tout est préparé dans la cuisine laboratoire du restaurant par le Chef Christophe Guiseppin et sa seconde, Sophie. Ils sont aidés par quatre jeunes salariés en formation en cuisine et deux autres en salle, boutique et livraison.

La volonté de créer un projet intelligent

Jean-Christophe Guidollet, le fondateur, a créé « Capucine et Gaston » pour donner une dimension humaine et sociétale à sa carrière. Guidé par sa sensibilité envers les personnes défavorisées et l’humain plus généralement, il contribue aujourd’hui à l’accompagnement, à la formation et à l’insertion de jeunes publics porteurs de handicaps éloignés de l’emploi.

Le handicap au cœur de Capucine et Gaston

« Capucine et Gaston » travaille étroitement avec Sésame Autisme Aura. Tous les encadrants ont été formé à l’AFEST* par l’Association « La Famille de Capucine et Gaston » et sont tuteurs-formateurs en situation de travail. Ils utilisent le dispositif innovant « ZERO BARRIER » pour structurer, tracer et valoriser les montées en compétence des jeunes qui se préparent, en travaillant, à l’obtention de certifications professionnelles.

Le bocal de chef au grand cœur

Crumble de légumes au bleu du Vercors, poulet façon Orloff avec ses courgettes sautées, moussaka et son riz basmati, tartelette au chocolat noir, tartes tatin salées ou sucrées… Une véritable cuisine de chef en bocal avec les saveurs des bons plats fait maison.

La gamme actuelle se compose de 14 entrées, 18 plats et 10 desserts.

Tous les produits sont issus de l’Agriculture Biologique et de saison en privilégiant les fournisseurs locaux et les structures sœurs du handicap et de l’insertion. Les bocaux sont sans colorant, sans conservateur, ni additif, ni arôme artificiel pour une cuisine de qualité, saine et responsable. Leur durée de conservation est de plusieurs années. Alors laissez-vous tenter, à consommer sur place ou à emporter.



Capucine et Gaston

14 place des Docteurs Charles et Christophe Mérieux – 69007 Lyon

[email protected] – www.capucineetgaston.fr Tél. : 04 81 06 03 06

*(Action de Formation en Situation de Travail).

Pour en savoir plus sur les activités disponibles et préparer votre visite en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un handicap : www.auvergnerhonealpes-tourisme.com