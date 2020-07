Capacités cognitives de l’enfant bientôt un test automatisé !

Après 2 ans de recherche, la start-up Crocos-Go-Digital* et ses partenaires scientifiques/écoles/associations ont démarré le 1er juillet 2020 un test scientifique sur les capacités cognitives de 150 enfants.

Cette étude inédite en France est destinée à valider une batterie d’outils qui évaluent l’efficience des capacités cognitives chez l’enfant de manière automatisée et à 360 degrés. L’outil numérique et ludique au cœur de cette étude, est élaboré spécifiquement pour les enfants âgés de 8 à 9 ans, et constitue une aide au pré-diagnostic avant les bilans spécifiques des Neurospécialistes et le diagnostic des médecins. L’étude porte sur l’ensemble des comportements cognitifs, ainsi que sur le dépistage du Trouble du Déficit de l’Attention, avec ou sans Hyperactivité (TDAH).

Dépistages et thérapies digitales, une piste d’avenir !

Cette étude est menée à l’heure où, le 23 Juin 2020, l’entreprise américaine Akili® a ouvert la voie des thérapies digitales pour les troubles cognitifs avec un Jeu video, à destination des enfants atteints de TDAH. Venant d’intégrer la liste des 191 startups ‘Santé & IA’, Crocos-Go-Digital, spécialiste Neurosciences et Intelligence Artificielle, a s’est donné pour mission de démocratiser et automatiser le dépistage des éventuels dysfonctionnements cognitifs des enfants le plus tôt possible, afin de réduire les temps et coûts et de soulager les souffrances des enfants et des parents. L’étude qui démarre actuellement est la première de ce type en France avec une intégration d’activités digitales basées sur les dernières avancées en neurosciences et technologies numériques émergentes comme la programmation et l’IA (Intelligence Artificielle).

L’ADN de Crocos-Go-Digital : la stimulation par la programmation

C’est sur l’impulsion des Neurospécialistes, que Vincent Berge a fondé Crocos-Go-Digital, convaincu que la programmation informatique constitue une activité de stimulations cognitives sûre, facile d’accès, avec une pérennité sur tous les âges des enfants. En étroite collaboration avec des associations spécialisées et des Neurospécialistes en Région Sud, les premiers résultats obtenus en 2018 et 2019 auprès de 220 enfants diagnostiqués en difficultés cognitives, constituent la base des premières preuves de concept. Les enfants en difficultés cognitives possèdent une capacité d’attention et de concentration plus forte et plus longue lors d’activités stimulantes telles que la programmation informatique.

Une importante étape de validation scientifique

Crocos-Go-Digital poursuit la validation de sa méthodologie et de ses outils centrés sur la programmation et les neurosciences tout en intégrant les modélisations expertes d’Intelligence Artificielle. L’équipe R&D s’appuie sur son réseau partenarial multidisciplinaire pour atteindre ensemble des objectifs ambitieux.

En Région Sud, les acteurs impliqués sont : le Laboratoire Psychologie Cognitive de l’AMU-Université d’Aix-Marseille- Unité Mixte de Recherche UMR 7290 sous la direction de Pascale Colé, Professeure certifiée Classe Exceptionnelle, le Centre de R&D d’excellence EuraNova pour la partie Intelligence Artificielle, les Ecoles partenaires Chevreul Blancarde, L’Université des Petits (Bouc Bel Air), …, et pour le périscolaire, la start-up marseillaise d’innovation éducative et sociale Synergie Family.

Cette première étude scientifique repose sur la programmation de petits robots. Le pré-diagnostic est construit à partir de la modélisation multimodale des données neuropsychologiques et comportementales de l’enfant. « A terme, nous souhaitons produire un bilan des capacités cognitives de l’enfant en contexte naturel en quelques heures » commente Vanessa Douet-Vannucci, chez Crocos-Go-Digital.

Affranchie du contexte scolaire, cette solution offre une expérience globale entre enfants, parents, enseignants et professionnels de santé. Améliorer la communication entre tous les acteurs de cet écosystème ainsi que le temps et les coûts de prise en charge de ces enfants constitue une vraie avancée au bénéfice de tous. Après les étapes de validation, l’outil CROCOS offrira une simplicité qui permettra une démocratisation du dépistage systématique des performances cognitives notamment par les professionnels de l’Éducation, comme aide au pré-diagnostic pour les professionnels de Santé : Médecins et Psychologues notamment en milieu scolaire, orthophonistes et Ergothérapeutes…. Un progrès majeur impactant l’enfant, les familles et les professionnels.

* crocosgodigital.com

