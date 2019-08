CAP EMPLOI Ohé Promethée 77 au service des entreprises et des travailleurs handicapés de Seine et Marne

Cap Emploi Ohé Promethée au service des entreprises et des travailleurs handicapés de Seine et Marne

A l’occasion de la 12e semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui aura lieu du 17 au 23 novembre prochain, Cap Emploi Ohé Prométhée dresse le bilan de ses activités. Créée en 1992 sur l’initiative du MEDEF 77 et de la fédération du BTP de Seine et Marne et avec le concours de syndicats de salariés et des associations, Ohé Prométhée Seine et Marne travaille à l’insertion professionnelle des personnes handicapées engagées dans une démarche active d’accès ou de retour à l’emploi. Parallèlement, Ohé Prométhée est partenaire des entreprises privées ou publiques et garant des parcours d’insertion des personnes handicapées.

Accompagnement personnalisé

En 2007, Ohé Prométhée a pris en charge 1040 personnes au sein des deux site Ohé Prométhée soit 598 à Melun et 442 à Meaux. Depuis sa création, ce sont plus de 12 500 personnes qui ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé. Une équipe de neuf personnes informe et conseille les personnes handicapées en vue d’une insertion professionnelle durable. Elle les accompagne dans leur projet de formation et leur projet professionnel. L’aide à la recherche d’emploi et la préparation à l’entretien d’embauche font également partie de sa mission.

Informer et conseiller

Les entreprises de Seine et Marne qui contactent Ohé Prométhée viennent chercher une information et des conseils sur l’emploi de travailleurs en situation de handicap. Elles peuvent se faire accompagner par l’équipe d’Ohé Prométhée dans leur démarche de recrutement. Elles trouvent également les éléments sur les aides relatives au maintien dans l’emploi d’un salarié victime de l’apparition ou de l’aggravation d’une situation de handicap. Plus de 400 entreprises de Seine et Marne ont sollicité les conseils de CAP EMPLOI Ohé Prométhée en 2007. Sur les 1040 personnes prises en charge en 2007, 413 contrats de travail ont été signés (5 537 contrats signés depuis la création d’Ohé Prométhée 77).

CAP EMPLOI

Ohé Prométhée

Agence de Melun

200 rue de la Fosse aux Anglais

77001 Melun cedex

Tél. : 01 64 79 59 39

Agence de Meaux

3, rue Aristide Briand

77100 Meaux

Tél. 01 60 09 80 40