Cap emploi 77 reçoit des homologues japonais

Toshiki Shirokane et Isao Wakabayashi responsables de l’Institut National de Réhabilitation Professionnelle des personnes handicapées au Japon, accompagnés de leur traductrice, ont rencontré Richard Gairy, directeur général de Cap emploi 77. Très intéressés par les pratiques françaises d’intégration professionnelle des personnes handicapées et le fonctionnement d’un Cap emploi, Toshiki et Isao ont pu comparer les différentes manières de travailler.





En 2010, au Japon, environ 7, 44 millions de personnes avaient un handicap dont 3, 66 millions d’enfants et d’adultes avec un handicap physique, 550 000 avec un handicap intellectuel et

3, 23 millions avec un handicap mental. Le taux d’emploi des personnes handicapées japonaises dans le secteur privé est de 1, 68 %. En Seine et Marne le taux d’emploi des établissements

assujettis à l’obligation d’emploi est de 2,5 %.

Au Pays du Soleil Levant, la loi sur l’emploi des personnes handicapées dans le secteur privé prévoit un taux d’emploi de 1, 8 %. Rappelons qu’en France ce taux pour le secteur public et privé est de 6 %.

Le Bureau Public de Placements japonais « Hello work », l’équivalent de Pôle Emploi, enregistre une hausse continue de placements en emploi des personnes handicapées et

particulièrement des personnes ayant une déficience intellectuelle ou mentale. « Hello Work » par l’intermédiaire des structures en région comme l’Institut National de Réhabilitation Professionnelle des personnes handicapées, enregistre les demandes d’emploi de ces personnes, construit une orientation professionnelle, leur propose des offres d’emploi, une assistance pour l’adaptation du poste de travail et aide les employeurs à recruter.