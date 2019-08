Cannes: Christine Kelly sur la Croisette pour promouvoir l’audiodescription des films -AFP

CANNES, 13 mai 2010 (AFP) – Christine Kelly, membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, est arrivée jeudi à Cannes pour trois jours de rencontres avec des professionnels du cinéma dans le cadre d’une étude sur l’audiodescription des films, dont le développement est ardemment souhaité par les associations de mal-voyants. Ce procédé consiste à insérer entre les dialogues une voix-off qui décrit l’image et les situations dans un casque pour ne pas gêner les spectateurs valides qui peuvent ainsi assister à la même séance. Un premier festival de l’autodescription s’est déroulé à Paris début mai à l’initiative de l’association Valentin Haüy qui vise à favoriser l’accès des aveugles et malvoyants à la culture et au monde du travail.

Le gouvernement a demandé au CSA d’émettre des recommandations sur le pourcentage de programmes que les chaines de télévision, mais aussi les distributeurs de films, seront tenus de proposer en audiodescription.

“J’ai été chargée par le CSA de rencontrer les professionnels du secteur audiovisuel et du cinéma. L’autodescription représente une véritable attente pour les mal-voyants qui ne veulent pas être exclus des grandes sorties comme c’est le cas aujourd’hui”, a dit à l’AFP Christine Kelly.

“Il y a une obligation morale et légale de s’engager dans l’audiodescription. J’en suis au stade de l’enquête avec la volonté d’aborder la problématique dans son ensemble”, a ajouté Mme Kelly, par ailleurs représentante du CSA à l’Observatoire national de l’accessibilité lancé par le gouvernement.

Des obligations devraient bientôt figurer dans les contrats d’objectifs et de moyens passés entre chaînes publiques et gouvernement. Une convention fixant un pourcentage de programmes à audiodécrire doit aussi être conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les chaînes de TV privées.

Au cours de son séjour cannois, Christine Kelly va rencontrer notamment Alain Terzian, président de l’Union des Producteurs de Films, le cinéaste Luc Besson, et des responsables de France-Télévisions, de TF1 et d’Arte.

Christine Kelly va également transmettre au président du Festival de Cannes Gilles Jacob la proposition de l’association Valentin Haüy de financer l’audiodescription de la Palme d’or 2010.

