Cancers féminins : Un ouvrage qui retrace le parcours d’une combattante

Listen to this article Listen to this article





Le récit d’une combattante à travers un ouvrage qui évoque les cancers féminins

À travers son roman autobiographique « Combattante », Isabelle Guyomarch, entrepreneuse et mère de deux enfants, évoque les cancers féminins et plus particulièrement celui qui l’a touchée.

Elle raconte son parcours de vie depuis le diagnostic, à l’été 2013, de son cancer du sein…. Jusqu’à sa guérison et sa reconversion professionnelle, grâce à laquelle elle a créé la marque de dermo-cosmétiques Ozalys, dédiée aux femmes touchées par un cancer du sein avec l’idée de vaincre les tabous liés aux cancers féminins. Un témoignage édifiant, une volonté communicative et un texte accessible destiné à tous les publics.

« Lorsque le médecin a confirmé que j’avais bien un cancer j’ai cru tomber de 100000 étages, pourquoi moi ? Après le temps du désespoir est venue … la rage de vaincre la maladie et de ne surtout pas la laisser m’abattre ! Bien sûr, ma famille et mes amis ont été d’un soutien incroyable mais cette expérience m’a également permis de me jeter à corps perdu dans mon travail et j’ai créé ma marque Ozalys en 2017.

Mon ennemie N°1 n’aura pas eu ma peau, bien au contraire, elle a fait naître un nouveau projet d’entrepreneuriat. La période de la maladie a été rythmée par ce projet qui a été d’une aide capitale pour ma rémission. Entreprendre a été une libération durant ces mois de calvaire. Il ne faut jamais abandonner et surtout s’accrocher aux proches et aux projets, l’entrepreneuriat est en moi depuis toujours et il m’a sauvé la vie. »

Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur le site dédié : www.ozalys.com