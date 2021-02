Cancers, diabète, hypertension et affections psychiatriques en tête des ALD

Ecouter article Ecouter article





Selon la Caisse nationale d’assurance-maladie, 8,3 millions d’assurés du régime général bénéficient au 31 décembre 2008 de l’exonération du ticket modérateur au titre d’une affection de longue durée (ALD), soit près d’une personne sur sept. Les Ald les plus nombreuses sont des tumeurs malignes (1 695 000 cas, notamment du sein, de la prostate, du côlon et de la vessie), le diabète (1,6 million), l’hypertension artérielle sévère (1 058 000 personnes), les affections psychiatriques (950 000) et les maladies coronariennes (826 000). 25,6 % des personnes en ALD y sont depuis plus de 10 ans ;27,1 % sont en ALD depuis 5 à 9 ans et 47,2 % depuis moins de cinq ans. Source : www.ameli.fr