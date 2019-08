Cancers : décrypter l’info

Organisé le jeudi 15 janvier 2009, à 20 H 30 au café Le Tempo, sur le port de Morlaix (Finistère), le prochain Café des sciences du pays de Morlaix (gratuit et ouvert à tous) traitera des clefs pour décrypter l’information scientifique à partir de l’étude des causes des cancers. Le professeur Robert Bellé, de l’université Pierre et Marie Curie, Unité de recherche Cnrs-Upcm Roscoff expliquera comment analyser cette information abondante pour se donner les moyens de se faire sa propre opinion.

Rens.: http://cafe-scientifique-du-pays-de-morlaix.blogspot.com