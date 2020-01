Cancer : Une plateforme pour rapprocher médecins et patients

NetCancer : Une plateforme en ligne pour faciliter le contact entre les patients atteints d’un cancer et les médecins spécialistes

Alors que le cancer est aujourd’hui la première cause de décès prématuré en France. Près de 400 000 nouveaux cas sont déclarés chaque année. Les patients touchés par cette maladie et leurs proches sont plus que jamais à la recherche de nouveaux outils. Ils souhaitent s’informer et s’impliquer davantage dans leur traitement et leur prise en charge.

200 médecins et chercheurs experts en oncologie

C’est la raison d’être de NetCancer. Cette plateforme en ligne destinée à rapprocher les patients des médecins français les plus pointus en la matière et notamment sur les cancers les plus fréquents : sein, prostate, poumon, colon. Ainsi, NetCancer donne accès à un répertoire de près de 200 médecins experts français praticiens hospitaliers et chercheurs en oncologie, classés selon la qualité de leurs publications scientifiques et médicales.

Des informations pour trouver un médecin spécialiste du cancer

« En accédant à cet annuaire professionnel, le patient peut désormais mieux appréhender le choix de son spécialiste, en fonction de sa localisation, de sa pathologie et demander un avis dans un centre d’expertise reconnue, précisent les créateurs de la plateforme. Au-delà de ce répertoire, la plateforme met à la disposition des patients des interviews d’oncologues experts dans le but de répondre aux questions qu’ils se posent sur l’environnement de leur maladie, ou sur les traitements innovants ».

Par ailleurs, des dessins animés viennent également expliquer, de manière pédagogique, la conduite à tenir face à un effet indésirable, et présenter les activités physiques permettant d’optimiser l’efficacité de leur traitement.

Une plateforme qui s’adresse aussi aux professionnels de santé

Initialement pensée pour un public de professionnels de santé, NetCancer s’adresse également aux professionnels. Notamment les médecins, pharmaciens et infirmiers à la recherche d’informations et de formations en cancérologie, en vue de garantir une prise en charge optimale de leurs patients. Ils y trouveront des fiches techniques, vidéos, formations en ligne… et des réponses expertisées pour confirmer leurs connaissances, optimiser la prise en charge des effets indésirables ou améliorer le quotidien des patients dans leur parcours.

Depuis juillet 2019, du contenu à destination du grand public est également accessible en ligne. À découvrir sur : https://netcancer.net/