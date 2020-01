Cancer : l’OMS met en garde contre les dangers du surpoids

Le cancer constitue la première cause de mortalité dans le monde qui aura fait, si aucune mesure n’est prise, 84 millions de morts entre 2005 et 2015, indique l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer. “Encourageons nos enfants à manger sainement et être physiquement actifs”, tel est le message de la journée mondiale 2009 (4 février 2009) qui veut sensibiliser parents et enfants aux dangers du surpoids et de l’obésité, indique l’OMS dans le communiqué. L’Union internationale contre le cancer estime qu’un total de 2 200 enfants sont en surpoids, et cette question devient de plus en plus préoccupante.

Dans la plupart des pays développés, le cancer est la deuxième plus grande cause de décès, après la maladie cardiovasculaire, et cette tendance est de plus en plus forte dans les pays moins développés, indique l’OMS dans un communiqué, avant d’ajouter qu’à l’heure actuelle, plus de 70% des décès causés par le cancer surviennent dans les pays à faible et moyen revenu.

Des études ont montré que, en changeant ou en évitant les principaux facteurs de risque, plus de 30% des cancers peuvent être évités, souligne l’OMS, en citant comme exemple un mauvais mode de vie (y compris le tabac et l’alcool, la mauvaise alimentation, le manque d’activité physique), l’exposition à des cancérogènes professionnels (par exemple l’amiante) ou à des substances cancérogènes dans l’environnement.