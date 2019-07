Cancer gynécologique : Une plateforme pour échanger et s’informer

Mon Réseau® Cancer Gynéco : Un site dédié au cancer gynécologique

Chaque année, 15 500 nouveaux cas de femmes atteintes d’un cancer gynécologique sont recensés en France. Des cancers qui peuvent toucher les ovaires, le col de l’utérus, l’endomètre, le vagin ou encore la vulve. C’est pourquoi l’association Patients en Réseau lancera, à l’occasion de la journée des droits des femmes, le 8 mars prochain, le site web « Mon Réseau® Cancer Gynéco ». Une plateforme interactive qui permettra aux patientes d’échanger leurs expériences, de rompre leur isolement, et de retrouver des informations pratiques et scientifiques au quotidien.

« Il s’agira d’un réseau social sécurisé, anonymisé, modéré et gratuit qui favorise le partage et le soutien entre malades ou proches, précisent les créateurs du site. Il facilitera également l’accès aux professionnels et associations de proximité ainsi que la connaissance des événements, conférences et ateliers de voisinage. Ce réseau social participe à l’amélioration de la qualité de vie et du mieux-être des patientes et des proches pendant l’épreuve des soins, la période délicate de l’après-cancer ».

Les cancers gynécologiques les plus fréquents sont ceux de l’endomètre (7500 nouveaux cas par an), de l’ovaire (5000 nouveaux cas par an), et du col de l’utérus (3000 nouveaux cas par an).