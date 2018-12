Cancer et sexualité : Une plateforme pour retrouver son intimité

Cancer et sexualité : un site pour se reconnecter à son intimité

« Préserver l’intimité du couple avec l’aide de la sophrologie et de la socio-esthétique » : tel est l’objectif du site www.canceretsexualite.com lancé par l’institut de Cancérologie Clairval, à Marseille, en partenariat avec l’association Onco-Partage. Cancer et sexualité ne sont pas toujours incompatibles.

Particulièrement original, ce site propose de nombreuses informations en ligne ainsi que des outils pédagogiques en accès libre. Une initiation à l’onco-esthétique (modelage du visage) est notamment proposée avec des explications et illustrations très précises. Des séances de sophrologie à faire de manière autonome sont également proposées à travers des enregistrements sonores dédiés à la réappropriation du corps, de l’intimité et des moments heureux de la vie de couple. Ceux-ci ont été réalisés par Flavie Delaunay, patiente devenue sophrologue au décours de sa maladie.

Le but est d’apprendre progressivement au patient et à son/sa conjoint(e) à reprendre contact par le toucher du visage et du corps, et à lâcher prise pour retrouver des sensations de désir.

Pour découvrir ce site dédié à la problématique cancer et sexualité, rendez-vous sur : www.canceretsexualite.com