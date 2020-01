Cancer du sein : un réseau social dédié

Lancé en juillet 2014, « Mon réseau® cancer du sein » est le premier réseau social de proximité dédié exclusivement aux femmes concernées par un cancer du sein et à leurs proches. À n’importe quelle étape de leur parcours (à l’annonce du diagnostic, au cours du traitement, après la guérison…), les personnes malades et leur entourage sont ainsi invités à rejoindre deux grandes communautés : celle des patientes et celles des proches, offrant à chacun la possibilité de s’exprimer librement, de façon anonyme et en toute confidentialité.

« Mon réseau® cancer du sein » propose une information de qualité, rigoureuse et sûre (validée par un comité d’experts), des échanges d’expériences et de savoirs, ainsi qu’un partage d’adresses utiles et de ressources de proximité, expliquent les concepteurs. Ce réseau se donne pour vocation de soutenir et d’accompagner les patientes et leur entourage quel que soit leur lieu d’habitation ou de soins et au plus près des préoccupations de la vie quotidienne. Les personnes habitant en périphérie des grandes villes et celles situées en zone rurale ou semi-rurale (et même à l’étranger) sont particulièrement attendues sur le réseau. Mon réseau® cancer du sein a été entièrement conçu en respect avec les prescriptions légales (déclaration à la CNIL) et en conformité avec la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) ».

En quelques semaines, plus de 200 inscriptions ont été enregistrées dans toute la France mais également en Belgique, Suisse, Pologne, Chine, au Canada et au Maroc.

Rendez-vous sur : www.monreseau-cancerdusein.com