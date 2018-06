Cancer du sein : Un réseau social dédié aux patientes

Un réseau social pour soutenir les patientes touchées par un cancer du sein

Aider les patientes à sortir de l’isolement qui peut parfois être provoqué par le cancer : C’est la raison d’être de la plateforme « Mon réseau cancer du sein », lancé en octobre 2014. Véritable réseau social de proximité, « Mon réseau cancer du sein » a pour but d’apporter une aide concrète et positive aux personnes malades, en rémission, en situation métastatique, quel que soit le moment ou leur lieu de vie ainsi qu’à leurs proches.

Plébiscité par près de 4000 personnes, Mon réseau cancer du sein est également disponible depuis 2016 sur Smartphone et mobile via son “appli”. Un dispositif de soutien bien accueilli selon la dernière enquête réalisée par l’association fondatrice du réseau : 70% des utilisatrices ont révélé qu’elles se sentaient moins seules, mieux comprises, mieux informées et qu’elles avaient pu retrouver des adresses utiles (associations locales, soins de support, boutiques, etc.).

À découvrir sur : https://monreseau-cancerdusein.com/sign-in