Cancer du col de l’utérus : Campagne de dépistage des femmes fragilisées

Une campagne pour encourager les femmes fragilisées à faire un dépistage du cancer du col de l’utérus

Sensibiliser les femmes qui ont un risque accru de développer un cancer du col de l’utérus : c’est la vocation de la campagne de sensibilisation lancée par un groupe d’associations de patients pour encourager le dépistage du cancer du col de l’utérus.

Cette campagne vise plus particulièrement trois profils de femmes davantage fragilisées. Il s’agit plus précisément des femmes greffées, des femmes exposées avant leur naissance au Distilbène et des femmes vivant avec le VIH. Ainsi, le but est d’inciter ces personnes à réaliser quelques examens afin de procéder à un dépistage régulier.

L’objectif est aussi de les amener à effectuer plus souvent ce type de suivi, afin d’éviter l’apparition du cancer du col de l’utérus au cours de leur vie. C’est d’autant plus important que bon nombre d’entre elles méconnaissent l’intérêt de ce suivi médical et le fait que leurs antécédents les rendent plus vulnérables.

Concrètement, la campagne de prévention repose sur différents supports de sensibilisation. Une vidéo pédagogique de quatre minutes sera diffusée sur internet, notamment sur les sites des associations participantes, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Des posts sur les réseaux sociaux viendront également compléter l’opération, ainsi qu’un spot tv, une brochure et une affichette.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site dédié : http://www.des-france.org/

Robin Hubert