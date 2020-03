Cancer : Bernard Giraudeau prend la parole au nom des patients

Le cancer au quotidien, ça “passe” mieux quand c’est quand une personnalité reconnue et respectée qui en parle. A ce titre, l’entretien – publié dans les colonnes de nore confrère Libération – avec le comédien et écrivain Bernard Giraudeau qui se bat depuis 10 ans contre la maladie de ce 10 mai doit absolument être lu. Non seulemnt, il raconte son combat, les rechutes, les conflits avec les médecins mais, dépassant son cas personnel, Bernard Giraudeau, témoigne aussi du vécu des patients : « On a une médecine qui est bafouée, attaquée par les pouvoirs publics qui veulent faire des économies à tout prix. On dirait qu’ils n’ont pas la connaissance de ce qui est.

On supprime des postes, il y a de moins en moins d’oncologues, et pourtant il y a de plus en plus de malades, de plus en plus de pathologies […] l’hôpital fait ce qu’il peut et il le fait bien. Mais cela ne suffit pas. »

Bernard Giraudeau prend donc parti : il collabore à la campagne de La Maison du cancer, « On ira tous à l’hôpital », campagne lancée pour alerter l’opinion publique sur les dysfonctionnements croissants des services en cancérologie.

