Canada: une aide fiscale dédiée aux personnes handicapées et à leur famille

C’est Jean-Pierre Blackburn, le ministre du Revenu national qui l’a annoncé: deux institutions financières, la Banque Scotia et TD Waterhouse, se joignent à BMO Banque de Montréal, à la CIBC, et à la RBC Banque Royale et aux Fonds d’investissement FMOQ, pour offrir le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI). Lancé en décembre 2008, le REEI est une aide fiscale à l’épargne, qui vise à aider les Canadiens ayant un handicap et leurs familles à épargner pour l’avenir.

Les résidents canadiens âgés de moins de 60 ans qui sont admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées peuvent ouvrir un REEI. Les parents ou les tuteurs peuvent aussi ouvrir un REEI pour le compte d’un mineur.

Avec la permission écrite du titulaire du régime, n’importe qui peut contribuer au REEI.

Pour encourager l’épargne, le gouvernement du Canada verse une Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité jusqu’à concurrence de 3500$ par année sur les cotisations à un REEI.

Le gouvernement paiera aussi un Bon canadien pour l’épargne-invalidité jusqu’à concurrence de 1000$ par année au REEI des Canadiens à faible et moyen revenu. Aucune cotisation n’est nécessaire pour recevoir le bon. La date limite pour faire des cotisations en 2010 est le 31 décembre 2010.

Plus de 20 000 REEI ont été enregistrés depuis le lancement du programme en décembre 2008. Depuis l’offre des REEI, le gouvernement du Canada a payé plus de 70M$ en subventions et en bons aux Canadiens ayant un handicap et à leur famille. (source Canoe)