Canada: des enfants paralysés “parlent” pour la première fois en musique

MONTREAL (AFP) – Des enfants emmurés dans leurs corps à cause d’handicaps très lourds ont pu pour la première fois exprimer ce qu’ils ressentaient, grâce à la traduction de leurs signaux physiologiques en musique, réalisée par une chercheuse canadienne qui a présenté ses travaux vendredi. Volontaire dans le centre de rééducation pour enfants Holland Bloorview de Toronto, Stefanie Blain a étudié pendant plus de cinq ans le contact entre ces enfants lourdement handicapés et leurs parents. “Ils peuvent +lire+ leurs enfants par un minuscule mouvement de lèvres, ou parce que leur respiration a changé”, a-t-elle raconté lors de la conférence TEDx “Design pour la santé” qui se tenait vendredi à Montréal.

En mesurant ces signaux physiologiques infimes, elle a réussi à montrer que Max, un adolescent de 15 ans qui n’a jamais manifesté le moindre signe d’attention, s’anime quand il voit passer son jouet préféré.

Même entièrement paralysé, le corps continue à réagir par sa température, la sueur, les battements du coeur et le rythme cardiaque, a-t-elle expliqué.

“Mais mes courbes et simulations en 3D ne parlaient à personne”, se remémore cette docteur en ingénierie biomédicale de l’université de Toronto.

Musicienne, elle a écrit un programme informatique pour convertir ses mesures en sons.

“Cet autre enfant, qu’on croyait constamment endormi, a commencé à émettre une +chanson biologique+ quand les clowns sont arrivés dans sa chambre.

C’était la première fois que ses parents et les soignants réalisaient qu’il a conscience du monde qui l’entoure.”

Les sons produits par l’invention de la scientifique vont des notes graves et douces quand l’individu est calme, à des tonalités élevées et chantantes quand il pense à quelque chose de plaisant.

“Chaque +chanson+ est unique”, souligne Stefanie Blain.

Elle espère publier ses résultats dans une revue scientifique d’ici un an environ, pour pouvoir ensuite mettre en oeuvre son programme dans d’autres hôpitaux. “Cela permettra aussi aux personnes incapables de parler à cause d’accidents d’exprimer ce qu’ils ressentent”, conclut-elle.

stg/sab/sj