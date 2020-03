Campings accessibles en 2015

La chambre de commerce et d’industrie des Côtes d’Armor a récemment organisé une réunion d’information sur l’accessibilité des personnes handicapées dans les campings. Une trentaine de professionnels de l’hôtellerie de plein air était à l’écoute de Marie-Armelle Sulpice et Bertrand Barres, de la direction départementale des territoires et de la mer, qui les ont informés de la loi du 11février2005 qui oblige tout établissement recevant du public à adapter leurs équipements aux personnes handicapées d’ici le 1erjanvier 2015.