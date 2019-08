A la veille de la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme du 2 avril, Vaincre l’Autisme – Mouvement Léa pour Samy lance sa campagne Vaincre l’Autisme du 25 mars au 7 avril. “Parce que l’autisme a longtemps été considéré comme une fatalité, explique M’Hammed Sajidi, son président, les autistes se trouvaient condamnés à une mort lente. Heureusement, le regard sur l’autisme est en train d’évoluer. Ces dernières années, nous avons montré qu’il est possible, et plus facile qu’on ne le croit, de faire progresser les enfants et de réduire grandement l’impact des symptômes de l’autisme sur leur santé au quotidien.

Nouvel objectif, nouvelle campagne

En France, 1 enfant sur 100 souffre d’autisme.

Après avoir atteint son objectif de faire connaître et reconnaître l’autisme, l’association passe désormais à la vitesse supérieure pour combattre l’autisme à ses racines et se donne comme objectif de « Vaincre l’Autisme », d’offrir à l’autisme l’attention et la générosité des français et de faire avancer la Recherche ainsi que l’enseignement supérieur en matière d’autisme.

Pour ce faire, Vaincre l’Autisme – Mouvement Léa pour Samy met en place sa nouvelle campagne annuelle « VAINCRE L’AUTISME », simultanément en France et au Maroc, du 25 mars au 7 avril,

La campagne « Vaincre l’Autisme » est mise en place pour récolter des fonds, faire progresser la recherche, innover dans les traitements en matière d’autisme, tenter de l’éradiquer et réduire la souffrance de ceux qui en sont atteints grâce à une meilleure prise en charge.

Vaincre l’Autisme axe sa campagne en France sur :

– le Village de l’Autisme à Paris (Trocadéro) les 2, 3 et 4 avril

– la Marche de l’Espérance à travers Paris le 3 avril

– Flash mob Place Saint Michel le 4 avril

– Concert à la Favela Chic le 7 avril

– une distribution des jouets collectés pendant la campagne Jouez ! Donnez !

– le Village de l’Autisme à Toulouse le 10 avril

– la sensibilisation du grand public à travers des spots TV – Radio et des insertions en presse écrite, pendant Vaincre l’Autisme et tout au long de l’année 2010. Nous avons d’ores et déjà obtenu, pour notre campagne, des soutiens tant des médias à travers la diffusion de spots audio, vidéo et encarts presse sous forme d’espaces gracieux (TF1, TMC, MCM, Europe 1, Le Parisien/Aujourd’hui en France…) que des autorités avec le Haut patronage de Mme LAGARDE, Ministre de l’Economie et des finances

– les Rencontres de l’Espoir

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’espace dédié à la campagne sur le site : www.vaincrelautisme.org

Vaincre l’Autisme – Mouvement Léa pour Samy

51 rue Léon Frot – 75011 PARIS

T : 01.47.00.47.83

www.vaincrelautisme.org